У Первомайську через детонацію боєприпасу постраждав чоловік

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

У Первомайську внаслідок детонації невідомого предмету 44-річний чоловік отримав ушкодження трьох пальців лівої руки.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вибух стався на території приватного подвірʼя. Бригада швидкої медичної допомоги доправила постраждалого до лікарні для надання допомоги.

«Попри численні застереження та трагічні наслідки, які регулярно виникають по всій країні, люди, на жаль, продовжують ігнорувати правила безпеки та наражають себе на смертельну небезпеку. Вибухонебезпечні предмети, що залишилися після бойових дій, чи ті, що є застарілими боєприпасами, становлять потенційну загрозу», — додали рятувальники.

Нагадаємо, у Херсоні вранці 23 червня чоловік отримав поранення через детонацію вибухонебезпечного предмета.