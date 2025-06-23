У Херсоні чоловік підірвався піднявши вибухівку: він у лікарні

У Херсоні чоловік підірвався на вибухівці. Фото: suspilne.media

У Херсоні вранці 23 червня чоловік отримав поранення через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, 28-річний херсонець взяв до рук невідомий вибуховий предмет, який здетонував. Чоловік отримав вибухову травму та множинні переломи кісток руки. Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Обласна влада закликає мешканців не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про них рятувальникам або поліції.

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Нещодавно, в одному із сіл на Херсонщині, місцевий житель дістав поранень, коли намагався знешкодити знайдений російський дрон.

Раніше, в одному із сіл на Миколаївщині внаслідок вибуху травмувався 11-річний хлопчик. Він знайшов невідомий предмет, який вибухнув. У нього серйозні поранення рук, ніг та тіла, а також відірвало кілька пальців.

Слід зазначити, що на правобережжі Херсонської області вже розмінували 68% території.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.