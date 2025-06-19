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На Херсонщині чоловік травмувався намагаючись знешкодити дрон

Російський дрон. Фото: Сергій Флеш, для ілюстраціїРосійський дрон. Фото: Сергій Флеш, для ілюстрації

У Бериславському районі, в селі Вірівка на Херсонщині, місцевий житель дістав поранень, коли намагався знешкодити знайдений російський дрон.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

За їх даними, 35-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Медики надали травмованому медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Раніше, в одному із сіл на Миколаївщині внаслідок вибуху травмувався 11-річний хлопчик. Він знайшов невідомий предмет, який вибухнув. У нього серйозні поранення рук, ніг та тіла, а також відірвало кілька пальців.

Слід зазначити, що на правобережжі Херсонської області вже розмінували 68% території.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.

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