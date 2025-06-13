На Миколаївщині 11-річний хлопчик підірвався на вибухівці: він у лікарні

Електродетонатор. Ілюстрвтивне фото: nikpravda.com.ua

У селі Лоцкине Баштанського району на Миколаївщині внаслідок вибуху травмувався 11-річний хлопчик.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За попередньою інформацією, це сталося вранці 11 червня у гаражі біля будинку, де живе дитина. Хлопчик знайшов невідомий предмет, який вибухнув. У нього серйозні поранення рук, ніг та тіла, а також відірвало кілька пальців. Зараз він у лікарні, йому надають допомогу.

За попередніми висновками Нацполіції Миколаївської області, вибух стався внаслідок детонації електродетонатора. Рятувальників на місце не викликали.

За даними ДСНС, з початку року в області сталося 11 подібних випадків. Загинули 6 людей, серед них одна дитина. Ще 11 людей поранені, зокрема двоє дітей.

Слід зазначити, що Миколаївська область входить до трійки регіонів України з найвищою кількістю постраждалих через підриви на мінах та інших вибухонебезпечних предметах.

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області у приватному будинку через підрив боєприпасу загинув 8-річний хлопчик. Ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.