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Росіяни обстріляли Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено портову та туристичну інфраструктуру

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, ілюстраційне фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, ілюстраційне фото: Геннадій Труханов

У ніч на 2 липня російські війська атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Під ударами опинилися об’єкти припортової та туристичної інфраструктури у Вилківській громаді. Постраждалих немає.

Станом на 22:42, за даними Повітряних сил України, безпілотники намагалися рухатися з акваторії Чорного моря до району Білгорода-Дністровського. О 23:55 було зафіксовано нові групи дронів, які рухалися в бік Татарбунарів із помітними змінами напрямку.

Нагадаємо, у ніч на середу, 25 червня, російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по півдню Одеської області. Основним об'єктом удару стало місто Вилкове. У РВА зазначили, що російська армія не полишає спроб залишити місто без водопостачання.

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