У Миколаєві лікаря та його спільника підозрюють у хабарництві: обіцяли допомогти «відкосити» від армії

У Миколаєві лікаря та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві завідувача відділення однієї з міських лікарень та його знайомого підозрюють у хабарництві. За даними слідства, за три тисячі доларів вони пообіцяли місцевому мешканцю допомогти уникнути військової служби.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що лікар гарантував за ці кошти організувати стаціонарне лікування чоловіка у своєму відділенні, а також підготувати медичні документи, які б свідчили про серйозні захворювання, щоб уникнути проходження військової служби. Для передачі грошей він залучив посередника.

Обох чоловіків затримали одразу після отримання хабара.

У Миколаєві лікаря та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжні заходи. Зокрема, лікар перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а посередника взяли під варту з можливістю внесення застави у понад 454 тисячі гривень.

Нагадаємо, колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.