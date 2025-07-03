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У Миколаєві лікаря та його спільника підозрюють у хабарництві: обіцяли допомогти «відкосити» від армії

У Миколаєві завідувача відділення однієї з міських лікарень та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві лікаря та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві завідувача відділення однієї з міських лікарень та його знайомого підозрюють у хабарництві. За даними слідства, за три тисячі доларів вони пообіцяли місцевому мешканцю допомогти уникнути військової служби. 

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що лікар гарантував за ці кошти організувати стаціонарне лікування чоловіка у своєму відділенні, а також підготувати медичні документи, які б свідчили про серйозні захворювання, щоб уникнути проходження військової служби. Для передачі грошей він залучив посередника.

Обох чоловіків затримали одразу після отримання хабара.

У Миколаєві завідувача відділення однієї з міських лікарень та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві лікаря та його знайомого підозрюють у хабарництві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжні заходи. Зокрема, лікар перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а посередника взяли під варту з можливістю внесення застави у понад 454 тисячі гривень.

Нагадаємо, колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.

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