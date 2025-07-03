У Миколаєві лікаря та його спільника підозрюють у хабарництві: обіцяли допомогти «відкосити» від армії
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- Світлана Іванченко
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11:38, 03 липня, 2025
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У Миколаєві завідувача відділення однієї з міських лікарень та його знайомого підозрюють у хабарництві. За даними слідства, за три тисячі доларів вони пообіцяли місцевому мешканцю допомогти уникнути військової служби.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що лікар гарантував за ці кошти організувати стаціонарне лікування чоловіка у своєму відділенні, а також підготувати медичні документи, які б свідчили про серйозні захворювання, щоб уникнути проходження військової служби. Для передачі грошей він залучив посередника.
Обох чоловіків затримали одразу після отримання хабара.
За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжні заходи. Зокрема, лікар перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а посередника взяли під варту з можливістю внесення застави у понад 454 тисячі гривень.
Нагадаємо, колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.
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