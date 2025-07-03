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Підлітки у Миколаєві розмалювали обʼєктиви відеокамер у тимчасову укритті

У Миколаєві 13-річні розмалювали обʼєктиви відеокамер у тимчасову укритті. Скриншот з відеоУ Миколаєві 13-річні розмалювали обʼєктиви відеокамер у тимчасову укритті. Скриншот з відео

У Миколаєві підлітки замалювали маркером захисне скло об’єктивів двох камер відеоспостереження, підключених до системи відеомоніторингу «Безпечне місто», після чого втекли з місця події.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався в одному з тимчасових укриттів на проспекті Миру. Правоохоронці встановили особи правопорушниць — ними виявилися дві 13-річні місцеві жительки, які навмисно пошкодили технічні засоби.

Поліцейські провели зустріч із батьками дівчат і провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібної поведінки дітьми в майбутньому.

«Шановні батьки, закликаємо пильно слідкувати за діями своїх підлітків та навчати їх загальноприйнятих правил культури поведінки», — закликали в поліції.

Нагадаємо, за останні 5 місяців у Миколаївській області зафіксовано 50 злочинів, скоєних дітьми — це на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тоді було зареєстровано 60 таких правопорушень. 

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