У Вознесенську зіткнулися швидка та мотоцикл: постраждали двоє людей

У Вознесенську сталася ДТП за участю швидкої та мотоцикла. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині 3 липня сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги «Citroën Jumper» та мотоцикла «Musstang Region MT200-9». Внаслідок аварії травмувалися двоє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася близько 22:30 на перехресті вулиці Софіївська та провулку Костенка у Вознесенську. Внаслідок зіткнення постраждали 15-річний мотоцикліст та його 18-річна пасажирка.

«Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій швидкої та фельдшер не постраждали», — йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція встановлює всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, 27 червня, поблизу селища Виноградівка Миколаївського району зіткнулися автомобіль Peugeot та вантажівка DAF. Внаслідок зіткнення загинули 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки — 39-річна жінка і 15-річна дівчина