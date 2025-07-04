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У Миколаєві сталась пожежа у квартирі: постраждав чоловік

У Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 4 липня в Миколаєві сталася пожежа у квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Під час пожежі постраждав чоловік. Його оглянули медики, але від госпіталізації він відмовився.

Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють фахівці.

У Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вранці 3 липня у селі Куцуруб у Миколаївській області сталась масштабна пожежа, яку намагались ліквідувати впродовж 8 годин.

Також зазначимо, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.

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