У Південноукраїнську на дитячому майданчику чоловік накинувся з ножем на знайомого. Фото: поліція Миколаївщини

У п’ятницю, 5 липня, в одному з дворів Південноукраїнська на дитячому майданчику стався конфлікт між двома знайомими чоловіками. Під час сварки один з них отримав ножові поранення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними поліції, 41-річний поранений зумів дістатися до найближчого магазину, звідки йому викликали швидку. Наразі він у лікарні після операції, під наглядом лікарів.

«Після нанесення ножового поранення знайомому, він пішов до річки і викинув ножа, а потім повернувся до свого місця проживання», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 50-річного підозрюваного, який уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Йому вже оголошено підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму знайомому. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.