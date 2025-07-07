На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч боєприпасів з початку повномасштабної війни

Машина для механізованого розмінування МВ-10, архівне фото «МикВісті»

Станом на початок липня піротехніки знищили 29 101 вибухонебезпечний предмет на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Розміновано загалом 11 817 гектарів землі. До робіт з розмінування залучили 13 719 піротехніків. У ДСНС підкреслили, що Миколаївщина залишається однією з найбільш замінованих областей України.

Ілюстрація: ДСНС

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».