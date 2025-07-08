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У Києві застрелили чоловіка в авто, поліція почала розслідування

Фото: Національна поліція УкраїниФото: Національна поліція України

Поліція розслідує вбивство у Деснянському районі Києва. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 8 липня близько 7 ранку.

Про це повідомляє поліція Києва.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого поранення потерпілий загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Вознесенському районі в Миколаївській області під час сварки чоловік поранив брата сокирою.

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