У Києві застрелили чоловіка в авто, поліція почала розслідування
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- Юлія Бойченко
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10:16, 08 липня, 2025
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Поліція розслідує вбивство у Деснянському районі Києва. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 8 липня близько 7 ранку.
Про це повідомляє поліція Києва.
Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого поранення потерпілий загинув.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Вознесенському районі в Миколаївській області під час сварки чоловік поранив брата сокирою.
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