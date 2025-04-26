На Вознесенщині чоловік сокирою тяжко травмував рідного брата: поліція затримала підозрюваного

У Вознесенському районі в Миколаївській області під час сварки чоловік поранив брата сокирою.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

Інцидент стався 25 квітня близько 6:00. До поліції звернулась жителька Прибужанівської сільської громади, повідомивши про напад одного сина на іншого. Виявилось, що під час візиту до матері брати розпивали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. У ході сварки 49-річний чоловік кілька разів ударив 45-річного брата сокирою по голові.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та затримали підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у замаху на вчинення умисного вбивства за частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві власної матері під час сварки.