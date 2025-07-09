У Миколаєві триває ліквідація наслідків обстрілів РФ: комунальники розчищають завали

У Миколаєві комунальники показали, як ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, що постраждали внаслідок російських обстрілів 6 липня. На місцях працюють комунальники та рятувальники.

Як повідомили у преслужбі Миколаївської міської ради, до ліквідації наслідків залучені фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України та комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг».

У Миколаєві комунальники показали, як ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві комунальники показали, як ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: Миколаївська міська рада

Спеціалісти розчищають території від уламків, прибирають пошкоджені конструкції та працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити безпечні умови для життя.

Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.

На ранок 7 липня жінка знаходиться у стабільно важкому стані, повідомили в ОВА.