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У аквапарку на Полтавщині загинув 6-річна дитина

На Полтавщині загинув 6-річний хлопчик в аквапарку. Фото: НацполіціяНа Полтавщині загинув 6-річний хлопчик в аквапарку. Фото: Нацполіція

На території аквапарку у Супрунівці на Полтавщині загинув 6-річний хлопчик.

Про це на сайті повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

— До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 12 липня близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося, - йдеться у повідомленні.

Наразі за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що ввечері 8 липня біля села Інгулка в Баштанському районі 12-річна дівчинка пірнула у річку Інгул і потонула.

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