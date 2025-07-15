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В Одесі оштрафували директорку фіктивного агропідприємства на понад ₴130 тисяч

Суд в Одесі оштрафував директорку агропідприємства за фіктивну реєстрацію. Ілюстраційне фото: БЕБСуд в Одесі оштрафував директорку агропідприємства за фіктивну реєстрацію. Ілюстраційне фото: БЕБ

В Одесі суд визнав винною директорку сільськогосподарського підприємства, яку викрили у створенні фіктивної компанії. Жінці призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Слідчі встановили, що жінка подала до реєстраційного органу документи з неправдивими даними з метою створення юридичної особи. Згідно з реєстрацією, компанія мала займатися оптовим продажем зернових, насіння та кормів для тварин.

Відомо, що реквізити цієї юридичної особи використовувалися для ухилення від сплати податків. Через підприємство здійснювали схеми з переведення безготівкових коштів у готівку для інших компаній реального сектору економіки.

Як зазначають у БЕБ, сама директорка не брала участі в діяльності підприємства — документи готували та підписували інші особи. Їхні дії розслідуються в межах окремих кримінальних проваджень.

Суд ухвалив рішення відповідно до частини 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 тисяч гривень, а також заборону обіймати керівні посади строком на один рік.

Нагадаємо, власницю агробізнесу в Миколаєві, у якої під час повномасштабної війни вкрали зерна на 900 тисяч доларів, суд відправив під арешт у справі про ухилення від сплати податків, хоча санкція статті передбачає лише штраф.

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