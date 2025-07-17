Через обстріли на Миколаївщині загорівся будинок та ферма

Пожежі на Миколаївщині через обстріли. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 16 липня, протягом дня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка зайнявся приватний житловий будинок. Також у селі Куцуруб виникла пожежа на території недіючої ферми — загальна площа загоряння становила близько 20 квадратних метрів.

Рятувальники загасили одну з пожеж на площі 30 квадратних метрів, іншу — на території 2 гектарів сухої рослинності. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також у селі Дмитрівка обстріли зруйнували електромережі — без світла залишилося 355 споживачів. О 13:34 подачу електроенергії повністю відновили.

Пожежі на Миколаївщині через обстріли. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині через обстріли. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині через обстріли. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що минулої ночі, 16 липня, сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю сім російських дронів «Shahed 131/136», а також кілька безпілотників-імітаторів різних типів.