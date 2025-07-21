На Миколаївщині за добу сталась 31 пожежа, згоріло понад 70 гектарів пшениці

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 20 липня та вночі проти 21 липня на Миколаївщині виникла 31 пожежа. Одна з них сталася між селами Ясна Поляна та Зелений Гай Миколаївського району. Вогонь знищив близько 70 гектарів пшениці. Пожежу виявили надвечір, і на той момент вона вже самоліквідувалася, тому рятувальників не викликали.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Також тричі горіло в житловому секторі:

У селі Возсіятське згоріла господарча споруда. Вогнеборці загасили займання та не допустили поширення вогню на житловий будинок.

У місті Новий Буг горів дах літньої кухні. Рятувальники ліквідували пожежу та вберегли поруч розташований гараж.

У селі Гречанівка зайнявся гараж, дві господарчі споруди та сіно. Вогнеборці загасили 120 квадратних метрів займання.

Інші пожежі сталися на відкритих територіях — горіли суха трава, пожнивні залишки, сміття та чагарники. Загальна площа таких пожеж склала понад 15 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.