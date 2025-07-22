На Миколаївщині за добу сталося понад 30 пожеж: горіли сухостій, будинки та лісовий настил

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 21 липня та в ніч проти 22 липня в Миколаївській області зафіксували 33 пожежі. З них 27 — загоряння сухостою, чагарників, сміття та пожнивних залишків.

Загальна площа таких пожеж — понад 23 гектари, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Ще 5 пожеж сталися на приватних територіях:

у Новій Одесі горіла господарча споруда, а також суха трава та сміття поруч. Вогонь поширився на площу 300 квадратних метрів. Рятувальники не допустили перекидання полум’я на житловий будинок;

у садовому товаристві «Пруди» Мішково-Погорілівської громади загорілася покрівля двоповерхового будинку. Площа пожежі — 25 квадратних метрів;

у селі Калинівка Снігурівської громади загорілися господарча споруда та сухостій. Полум’я охопило 16 квадратних метрів споруди і ще 1000 квадратних метрів сухої трави. Пожежу загасили спільними зусиллями рятувальників і місцевих підприємців;

у селі Нововасилівка Врадіївської громади горів сарай. Загоряння ліквідоване на площі 50 квадратних метрів;

у Миколаєві загорілася господарча забудова та сміття всередині. Пожежу ліквідували.

Крім того, сталася пожежа у лісовому урочищі «Михайло-Ларине» Миколаївського лісництва — горів хвойний настил на площі 400 квадратних метрів. Його загасили рятувальники разом із працівниками лісового господарства.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.