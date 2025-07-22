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На Баштанщині 12-річний хлопчик отримав тяжкі поранення, коли намагався виготовити петарду

На Баштанщині підліток намагався виготовити петарду з пороху набою. Фото: НацполіціяНа Баштанщині підліток намагався виготовити петарду з пороху набою. Фото: Нацполіція

У Новому Бузі ввечері 19 липня до лікарні госпіталізували 12-річного хлопчика з тяжкими травмами тулуба та ампутованими пальцями руки.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області, підліток отримав поранення в гаражі, коли намагався самостійно виготовити петарду з пороху. Для цього він розбирав невідомий вибуховий предмет, який йому подарував 14-річний знайомий.

Під час розмови з поліцейськими старший підліток розповів, що знайшов боєприпас ще кілька років тому та зберігав його вдома. Він добровільно видав поліцейським ще чотири бойові патрони різного калібру, які також мав при собі.

На місці події правоохоронці вилучили уламки вибухового пристрою — їх направили на експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — «необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Поліція встановлює всі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі троє підлітків із пневматичними пістолетами напали на незнайомого чоловіка в парку, завдавши йому травм.

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