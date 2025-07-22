На трасі біля Південноукраїнська водій автомобіля збив козулю

Водій автомобіля збив козулю на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Уночі 21 липня на трасі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, біля Південноукраїнська, водій автомобіля порушив правила дорожнього руху та збив козулю. Тварина загинула на місці.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

На водія склали протокол за частиною 2 статті 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф у розмірі 1190 гривень.

«Закликаємо водіїв бути уважними та відповідальними, особливо в регіонах, де можливе перебування диких тварин. Ціна неуважності — чиєсь життя», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві мешканці знайшли маленьку косулю та звернулися по допомогу до пункту тимчасового утримання тварин.