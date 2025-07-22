На трасі біля Південноукраїнська водій автомобіля збив козулю
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- Даріна Мельничук
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21:24, 22 липня, 2025
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Уночі 21 липня на трасі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, біля Південноукраїнська, водій автомобіля порушив правила дорожнього руху та збив козулю. Тварина загинула на місці.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
На водія склали протокол за частиною 2 статті 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф у розмірі 1190 гривень.
«Закликаємо водіїв бути уважними та відповідальними, особливо в регіонах, де можливе перебування диких тварин. Ціна неуважності — чиєсь життя», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві мешканці знайшли маленьку косулю та звернулися по допомогу до пункту тимчасового утримання тварин.
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