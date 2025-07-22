  • вівторок

    22 липня, 2025

  • 25.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На трасі біля Південноукраїнська водій автомобіля збив козулю

Водій автомобіля збив козулю на Миколаївщині. Фото: ДержекоінспекціяВодій автомобіля збив козулю на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Уночі 21 липня на трасі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, біля Південноукраїнська, водій автомобіля порушив правила дорожнього руху та збив козулю. Тварина загинула на місці.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

На водія склали протокол за частиною 2 статті 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф у розмірі 1190 гривень.

«Закликаємо водіїв бути уважними та відповідальними, особливо в регіонах, де можливе перебування диких тварин. Ціна неуважності — чиєсь життя», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області місцеві мешканці знайшли маленьку косулю та звернулися по допомогу до пункту тимчасового утримання тварин.

Останні новини про: Держекоінспекція

У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли гілку дерева: інспектори склали протокол
Лісгосп: Вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною й сприяла оздоровленню лісу
Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого
Реклама

Читайте також:

новини

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Даріна Мельничук
новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко

Останні новини про: Держекоінспекція

Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого
Лісгосп: Вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною й сприяла оздоровленню лісу
У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли гілку дерева: інспектори склали протокол

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

«Ви шланги», — мер Вознесенська лаявся матом та погрожував депутатам на сесії

5 годин тому

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Головне сьогодні