Понад 7 годин на Миколаївщині намагались загасити пожежу сухотою біля лісу

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

Удень 23 липня на Миколаївщині загорівся сухостій біля лісу «Мар’їне урочище».

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що через сильний вітер вогонь швидко дістався лісу. Пожежу гасили понад сім годин. До роботи залучили рятувальників, місцеву пожежну охорону з Пересадівки, а також техніку й працівників лісгоспу.

Рятувальникам вдалося не допустити верхової пожежі. Вогонь загасили на площі 10 гектарів, з них 2,5 гектарів — в межах лісу.

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині загорівся сухостій поруч із лісом «Мар’їне урочище». Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля, посадки.