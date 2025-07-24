Понад 7 годин на Миколаївщині намагались загасити пожежу сухотою біля лісу
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- Даріна Мельничук
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12:45, 24 липня, 2025
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Удень 23 липня на Миколаївщині загорівся сухостій біля лісу «Мар’їне урочище».
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що через сильний вітер вогонь швидко дістався лісу. Пожежу гасили понад сім годин. До роботи залучили рятувальників, місцеву пожежну охорону з Пересадівки, а також техніку й працівників лісгоспу.
Рятувальникам вдалося не допустити верхової пожежі. Вогонь загасили на площі 10 гектарів, з них 2,5 гектарів — в межах лісу.
Нагадаємо, з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля, посадки.
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