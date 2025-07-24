На Миколаївщині за добу сталося 47 пожеж, дві — через обстріли

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

За 23 липня та вночі 24 липня на території Миколаївської області сталися 47 пожеж. Дві з них виникли після обстрілів Миколаєва. Ще одна виникла через аварію — загорівся автомобіль. Горіли також суха трава та лісовий масив.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У житловому секторі сталося три пожежі — всі у Вознесенському районі:

у селі Новопристань зайнялись старі господарчі споруди, які вже не використовували. Вогонь охопив 12 квадратних метрів;

у селі Олександрівка горіла покрівля житлового будинку — пожежу загасили на площі 20 квадратних метрів;

у селі Новомар’ївка також горів дах будинку, площа займання склала 30 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Інші займання сталися через горіння сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуг. Загальна площа таких пожеж — понад 67 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.