За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж, постраждав чоловік

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

Упродовж 24 липня та вночі 25 липня на Миколаївщині сталося 49 пожеж. Переважно горіли суха трава, сміття, кущі та залишки врожаю на полі, що залишились після жнив — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.

Загальна площа загорянь склала понад 62 гектари, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Один з найсерйозніших випадків стався у Новій Одесі. Там загорівся житловий будинок. Сусіди повідомили рятувальникам, що всередині може бути людина. Під час розвідки вогнеборці знайшли чоловіка у задимленій кімнаті, витягли його через вікно та передали медикам. 48-річного постраждалого госпіталізували.

Також сталася пожежа автівок після дорожньо-транспортної пригоди та загоряння у лісовому урочищі біля села Мар’ївка.

Усі пожежі вдалося загасити. До гасіння залучалися не лише державні рятувальники, а й місцеві пожежні.

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.