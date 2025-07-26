За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж: горіли будинки та сухостій, є постраждалі

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 25 липня та вночі 26-го у Миколаївській області зафіксували 45 пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У селі Сільвестрівське Костянтинівської громади вночі загорівся житловий будинок. Під час розвідки рятувальники виявили тіло 66-річної жінки. Вогонь охопив площу близько 80 квадратних метрів.

У Миколаєві вночі спалахнула трикімнатна квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки. Постраждали власники: 56-річну жінку госпіталізували, а 57-річний чоловік відмовився від медичної допомоги. Через сильне задимлення виникла загроза для сусідніх квартир.

Вогнеборці евакуювали трьох мешканців за допомогою захисних масок та надали допомогу маломобільному чоловіку на місці. Пожежу ліквідували на площі близько 30 квадратних метрів. Попередня причина — коротке замикання електромережі.

Також зафіксовано пожежі транспорту та в житловому секторі. Однак більшість випадків — це загоряння сухої трави, сміття, чагарників і пожнивних залишків. Загальна площа вигорілих територій перевищила 23 гектари.

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 25-26 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, упродовж 24 липня та вночі 25 липня на Миколаївщині сталося 49 пожеж. Переважно горіли суха трава, сміття, кущі та залишки врожаю на полі, що залишились після жнив — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.