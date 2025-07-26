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З початку року ДБР розслідувало понад 4 тисячі корупційних справ

Ілюстраційне фото: ДБРІлюстраційне фото: ДБР

У першому півріччі 2025 року Державне бюро розслідувань відкрило та розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

До суду скерували 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:

  • 1 член Кабінету Міністрів;

  • 161 правоохоронець;

  • 17 податківців;

  • 32 митники;

  • 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;

  • 17 представників лісової охорони;

  • 197 інших осіб.

За даними відомства, сума неправомірної вигоди у цих справах перевищує 29,8 мільйонів гривень.

«Державі завдано збитків на 1 мільярд 738 мільйонів гривень, з яких уже відшкодовано майже 15 мільйонів. Суд арештував майно фігурантів на понад 337 мільйонів для подальшої компенсації збитків», — зазначили в ДБР.

Ілюстрація: ДБРРезультати протидії корупції. Ілюстрація: ДБР

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.

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