З початку року ДБР розслідувало понад 4 тисячі корупційних справ
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:23, 26 липня, 2025
-
У першому півріччі 2025 року Державне бюро розслідувань відкрило та розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
До суду скерували 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:
-
1 член Кабінету Міністрів;
-
161 правоохоронець;
-
17 податківців;
-
32 митники;
-
4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
-
17 представників лісової охорони;
-
197 інших осіб.
За даними відомства, сума неправомірної вигоди у цих справах перевищує 29,8 мільйонів гривень.
«Державі завдано збитків на 1 мільярд 738 мільйонів гривень, з яких уже відшкодовано майже 15 мільйонів. Суд арештував майно фігурантів на понад 337 мільйонів для подальшої компенсації збитків», — зазначили в ДБР.
Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.
Останні новини про: корупція