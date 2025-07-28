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На Одещині чоловік двічі відмовився брати повістки: його оштрафували

, фото: depositphotos/daks1984Житель Одещини двічі відмовився брати повістки, фото: depositphotos/daks1984

В Одеській області чоловік двічі не захотів брати повістки та проходити військово-лікарську комісію. За це його оштрафували на 6 800 гривень.

Про це йдеться у вироку Ананьївського районного суду від 22 липня.

За матеріалами справи, уродженець Ананьїва перебуває на військовому обліку з 1990 року. 12 червня цього року його привели до ТЦК, де працівники намагалися вручити направлення на медкомісію та повістку, але чоловік відмовився брати документи.

Через деякий час працівники ТЦК знову прийшли за місцем проживання, щоб вручити повістку із вимогою з’явитися на медкомісію наступного ранку. Однак і цього разу чоловік не взяв папери, хоча його попередили про наслідки відмови.

Справу передали до суду, який визнав це ухиленням від військового обліку. Під час розгляду чоловік визнав свою провину. Йому призначили штраф у 6 800 гривень. Суму потрібно сплатити протягом 30 днів після набрання вироком чинності. До цього часу чоловік має право подати апеляцію до Одеського апеляційного суду.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони працює над розширенням функціоналу сервісу в застосунку «Резерв+». Наприкінці липня — на початку серпня у застосунку з’являться нові категорії громадян, які зможуть оформити відстрочку від мобілізації.

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