На Миколаївщині через пожежу сухої трави ледь не постраждала дитина

На Миколаївщині через загоряння сухостою ледь не постраждала дитина. Скрин з відео ДСНС

Вдень у Миколаївському районі сталася пожежа сухої трави. Через сильний вітер вогонь швидко поширився і почав наближатися до житлових будинків.

У двоповерховому будинку перебували жінка з п’ятирічним сином. Через інтенсивне задимлення та стрімке поширення полум’я вони опинилися у пастці. Самостійно вийти з будівлі жінка не змогла, розповіли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники вчасно прибули на місце події. За допомогою захисного спорядження вони евакуювали дитину з будинку. Хлопчик не постраждав, однак сильно злякався.

«Ця історія могла закінчитися трагедією. І все — через чиюсь легковажність. Вогонь — не пробачає помилок!», — зазначили у ДСНС.

Крім того, внаслідок пожежі травмувався ще один чоловік. Під час спроби врятувати майно він отримав опіки.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними з вогнем, особливо в умовах спекотної та вітряної погоди. Навіть незначне загоряння може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, що 28 липня в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа неподалік села Варюшине. Вогонь охопив частину житлового сектора та лісове урочище.