Зеленський розповів, скільки дронів, ракет і КАБів Росія запустила по Україні в липні

Наслідки російських атак по Києві. Фото: Офіс президента

Протягом липня цього року російські війська застосували проти України більш ніж 3,8 тисяч ударних БПЛА типу «Shahed» та майже 260 ракет різних типів.

Про це 1 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед випущених у липні ракет, 128 були балістичними. Окрім того, за місць росіяни застосували понад 5,1 тисяч керованих авіаційних бомб.

— Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий, — наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що атака на Київ у ніч проти 31 липня показує, що необхідні нові додаткові санкції проти Москви.

— Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав, — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 серпня внаслідок ракетного удару по Києву загинули 28 людей, серед них — троє дітей. Поранення дістали 159 людей, у тому числі 16 дітей.