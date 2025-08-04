Корупційна схема при закупівлі дронів: для «слуги народу» просять арешт та ₴30 млн застави

Народний депутат Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції. Фото: Facebook.com/Olexiy.Kuznetsov

Антикорупційні органи повідомили про підозру причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Зокрема, для народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Кузнєцова просять запобіжний захід: арешт із заставою в 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи», — йдеться у повідомленні.

Крім того, серед підозрюваних: колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. А також, командир військової частини Національної гвардії України, фактичний бенефіціарний власник та директор підприємства — виробника БПЛА.

Як відомо, увечері 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що у справі, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, фігурують голова Мукачівської РДА, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Згодом Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Сергія Гайдая.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.