Зайшли в купе, а опинились в сауні: пасажири потягу Миколаїв – Івано-Франківськ поскаржились 40-градусну спеку у вагонах

Пасажири потягу №209/210 сполучення Миколаїв — Івано-Франківськ поскаржились на жахливі умови під час поїздки. Люди заявили, що температура у вагонах досягала 40°C, а кондиціонери не працювали.

Про це одна з пасажирок розповіла у своїй соцмережі в Instagram.

— Люди повиходили на прохід, бо в купе під 40 градусів, а тут 36. У вагоні — тільки дві маленькі кватирки на весь вагон, — написала жінка.

Пасажири сполучення Миколаїв — Івано-Франківськ скаржаться на нестерпну спеку. Фото: natasha_swan Пасажири сполучення Миколаїв — Івано-Франківськ скаржаться на нестерпну спеку. Фото: natasha_swan Пасажири сполучення Миколаїв — Івано-Франківськ скаржаться на нестерпну спеку. Фото: natasha_swan

Пізніше вона додала, що деяким пасажирам стало погано.

У спробах хоч трохи знизити температуру, працівники поїзда частково відкрили аварійні вікна. За 4 години температура впала лише на 2 градуси. Пасажири і самостійно намагались провітрити вагони — тримали пляшки з водою у відкритих вікнах для створення протягу.

Нагадаємо, що дане сполучення Миколаїв — Івано-Франківськ розпочало курсувати 1 серпня. Потяг вирушає через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.