У Первомайську шахраї ошукали жінок на понад ₴161 тисячу

У Первомайську шахраї ошукали жінок на понад ₴161 тисячі. Фото: Getty Images

У Первомайському районі троє жінок стали жертвами шахраїв. Загалом їх ошукали на суму понад 161 тисячу гривень. Пошук винуватців триває.

Про це повідомили в Первомайському райвідділі поліції.

Перший випадок стався, коли 26-річна жителька продавала електроінструмент на популярній онлайн-платформі. Потенційний «покупець» надіслав їй посилання на сторінку банкінгу для переказу коштів. Жінка ввела дані картки та паролі, після чого з її рахунку списали понад 93 тисячі гривень.

Ще двох жінок, 48 і 53 років, потрапили на гачок псевдобанкірів. Невідомі подзвонили їм та представились працівниками банку. Аферисти переконали потерпілих, що їхні рахунки «зламали». Жінки назвали свої конфіденційні дані, після чого в них викрали кошти на суму понад 68 тисяч гривень.

Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 та частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України («Шахрайство»). Санкції статті передбачають до восьми років ув’язнення. Зловмисників шукають.

