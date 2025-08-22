Посилка від «онлайн-залицяльника»: у Миколаєві ошукали жінку на ₴120 тисяч

У Миколаєві жінку ошукали на 120 тисяч гривень. Ілюстративне фото: Gettyimages

У Миколаєві 63-річна жінка стала жертвою шахрайської схеми, заплативши майже 120 тисяч гривень за нібито «посилку від іноземця». Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює причетних до злочину.

Про інцидент повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Як з’ясували правоохоронці, жителька Миколаєва познайомилася у соціальній мережі з чоловіком, який представився іноземцем. Після нетривалого онлайн-спілкування він заявив, що хоче надіслати жінці посилку. Для цього потерпіла надіслала йому особисті дані та адресу проживання.

Згодом аферист переконав жінку, що для отримання відправлення необхідно сплатити певні «податки». Довірившись, миколаївка перерахувала на вказані рахунки майже 120 тисяч гривень.

Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

У поліції вкотре застерігають громадян не довіряти незнайомцям, особливо у мережі Інтернет:

— Шановні громадяни, будьте уважними та обережними під час спілкування із незнайомцями. Не поспішайте виконувати їхні вказівки, у тому числі щодо будь-яких грошових розрахунків або переказів. Під час виникнення підозрілих ситуацій терміново телефонуйте операторам спецлінії 102. — наголосили в ГУНП Миколаївської області.

Нагадаємо, у Миколаєві суд виніс вирок 24-річному місцевому мешканцю, який під час конфлікту вбив свою матір та завдав тілесних ушкоджень її подрузі — жінці з інвалідністю.