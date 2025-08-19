Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Завдав понад 50 ножових поранень матері: миколаївця засудили до 10 років позбавлення волі

Жителя Миколаєва підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.netМиколаївця засудили до 10 років позбавлення волі за вбивство матері та побиття її товаришки. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

У Миколаєві суд виніс вирок 24-річному місцевому мешканцю, який під час конфлікту вбив свою матір та завдав тілесних ушкоджень її подрузі — жінці з інвалідністю.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Трагедія сталася у квітні цього року в одній із квартир на вулиці Шосейній. Поліція отримала повідомлення від місцевої мешканки, яка виявила скривавлене тіло 49-річної жінки та свою поранену 50-річну сусідку. Власницю квартири госпіталізували, а ось врятувати життя матері нападника не вдалося — вона померла на місці.

Фото з місця події. Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської областіФото з місця події. Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

За даними слідства, під час сварки зловмисник спочатку побив свою матір руками й ногами, а потім наніс їй близько 50 ножових поранень у зону голови та рук. Після цього він напав на подругу матері, яка пересувалася у кріслі колісному, та вдарив її ножем і руками по голові. Жінка вижила, але отримала тілесні ушкодження. Скоївши злочин, чоловік утік, проте невдовзі був затриманий поліцією в центрі міста.

Суд визнав його винним у скоєнні умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України), та нанесенні легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров’я (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України), й призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування своїх малолітніх племінницю та племінника, подав апеляцію.

