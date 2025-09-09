У Миколаєві суд арештував водія облтеплоенерго, який збив 8-річного хлопчика, з правом внесення застави Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві суд арештував із правом внесення застави 61-річного водія ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», який на пішохідному переході збив 8-річного хлопчика.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, слідчий суддя Заводського районного суду міста ухвалив рішення тримати підозрюваного під вартою протягом 60 днів із правом внесення застави у розмірі 121 120 гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ДТП сталася 4 вересня близько 14:10 на перехресті вулиць Пограничної та 4-ї Слобідської. Водій автомобіля Renault Master, що належить ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», здійснив наїзд на дитину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Хлопчик із тяжкими травмами був госпіталізований і нині перебуває у лікарні у важкому стані.