У Миколаєві водій комунального авто збив дитину на пішохідному переході
- Аліна Квітко
19:50, 04 вересня, 2025
У Миколаєві водій комунального авто збив дитину на пішохідному переході.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.
Сьогодні, 4 вересня, близько 14:10 у Миколаєві на перетині вулиць Погранична та 4-та Слобідська 61-річний водій Renault Master комунального підприємства збив 8-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Хлопчика доставили до лікарні з травмами.
Поліція розслідує ДТП. Подію кваліфікували за частиною1 статті 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху». За законом водію загрожує до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, що у січні у Миколаєві Chery збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході.
