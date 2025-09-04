Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    4 вересня, 2025

  4 вересня , 2025 четвер

У Миколаєві водій комунального авто збив дитину на пішохідному переході

У Миколаєві комунальне авто збило дитину на переході. Фото: поліція МиколаєваУ Миколаєві комунальне авто збило дитину на переході. Фото: поліція Миколаєва

У Миколаєві водій комунального авто збив дитину на пішохідному переході.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області. 

Сьогодні, 4 вересня, близько 14:10 у Миколаєві на перетині вулиць Погранична та 4-та Слобідська 61-річний водій Renault Master комунального підприємства збив 8-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Хлопчика доставили до лікарні з травмами.

Поліція розслідує ДТП. Подію кваліфікували за частиною1 статті 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху». За законом водію загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що у січні у Миколаєві Chery збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході.

