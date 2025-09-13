Відібрали мішки картоплі і побили: у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві поліцейські затримали одного з двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на місцевого мешканця та пограбуванні його торговельної ятки.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, подія сталася вдень 10 вересня в одному з мікрорайонів міста. До правоохоронців звернувся потерпілий, який повідомив, що двоє невідомих завдали йому тілесних ушкоджень та викрали товар.

На місці слідчі з’ясували, що зловмисники винесли з ятки чоловіка 10 мішків картоплі та динь. За словами продавця, він намагався перешкодити грабіжникам, проте ті побили його та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого намагалися втекти на авто.

У ході слідчих дій поліцейські затримали одного з чоловіків у процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Місцезнаходження іншого ймовірного учасника нападу наразі встановлюється.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

