  • субота

    13 вересня, 2025

Відібрали мішки картоплі і побили: у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі

Відібрали мішки картоплі і побили: у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у грабежі. Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаєві поліцейські затримали одного з двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на місцевого мешканця та пограбуванні його торговельної ятки.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, подія сталася вдень 10 вересня в одному з мікрорайонів міста. До правоохоронців звернувся потерпілий, який повідомив, що двоє невідомих завдали йому тілесних ушкоджень та викрали товар.

На місці слідчі з’ясували, що зловмисники винесли з ятки чоловіка 10 мішків картоплі та динь. За словами продавця, він намагався перешкодити грабіжникам, проте ті побили його та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого намагалися втекти на авто.

У ході слідчих дій поліцейські затримали одного з чоловіків у процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Місцезнаходження іншого ймовірного учасника нападу наразі встановлюється.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Він вимагав 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складського приміщення без проведення обов’язкового аукціону.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

На відновлення пошкодженої обстрілами культурної інфраструктури Миколаївщини витратили ₴33 млн

З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

