₴150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі
- Ірина Олехнович
22:45, 12 вересня, 2025
Правоохоронці затримали 52-річного заступника директора одного з державних підприємств Південноукраїнська, якого підозрюють у вимаганні хабаря.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
За даними слідства, посадовець нібито вимагав від підприємців 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складського приміщення без проведення обов’язкового аукціону, а також за надання в оренду площі більшої, ніж зазначено у договорі.
Чоловіка затримали у процесуальному порядку одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру. Обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 51-річному чоловікові повідомлено про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.
