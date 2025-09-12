₴150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі

150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області

Правоохоронці затримали 52-річного заступника директора одного з державних підприємств Південноукраїнська, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

За даними слідства, посадовець нібито вимагав від підприємців 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складського приміщення без проведення обов’язкового аукціону, а також за надання в оренду площі більшої, ніж зазначено у договорі.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру. Обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

