Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    13 вересня, 2025

  • 18.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 18.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

₴150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі

150 тисяч за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області

Правоохоронці затримали 52-річного заступника директора одного з державних підприємств Південноукраїнська, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

За даними слідства, посадовець нібито вимагав від підприємців 150 тисяч гривень за підписання договору оренди складського приміщення без проведення обов’язкового аукціону, а також за надання в оренду площі більшої, ніж зазначено у договорі.

150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області
150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області150 тисяч гривень за підпис: у Вознесенському районі посадовця держпідприємства затримали на хабарі. Фото: Поліція в Миколаївській області

Чоловіка затримали у процесуальному порядку одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру. Обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 51-річному чоловікові повідомлено про підозру у спробі підкупу патрульного поліцейського на 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Він намагався уникнути військового обліку.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Півмільйона за краплі для очей: у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв
Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку
У Баштанському районі під колесами вантажівки загинула 67-річна велосипедистка
Реклама

Читайте також:

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Баштанському районі під колесами вантажівки загинула 67-річна велосипедистка
Хабар у 1300 доларів і 9 тисяч гривень: у Миколаєві чоловік намагався уникнути військового обліку
Півмільйона за краплі для очей: у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

10 годин тому

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay