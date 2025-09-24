Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росіяни атакували Херсонщину: вісім людей постраждали, пошкоджено будинки

Наслідки обстрілів Херсона, ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковНаслідки обстрілів Херсона, ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 23 вересня та вночі 24 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки вісім людей поранено.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Садове, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Новодмитрівка, Черешеньки, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Шевченківка, Осокорівка, Золота Балка, Новоолександрівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Львове, Миколаївка, Милове, Республіканець, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі,  господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок російського обстрілу у Херсонській області, одна людина загинула, ще вісім — постраждали.

