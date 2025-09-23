Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще вісім — поранені

Херсон, дорога в мікрорайон Корабел. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 22 вересня та вночі 23 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Антонівка, Садове, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Правдине, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Розлив, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Гаврилівка, Вірівка, Степне, Заможне, Новорайськ, Нововоронцовка, Томарине, Шляхове, Мала Олександрівка, Миколаївка, Дудчани, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, господарську споруду, приватні гаражі та автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілу Херсонської області дві людини постраждали.