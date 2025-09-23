Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 24.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще вісім — поранені

Херсон, дорога в мікрорайон Корабел. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковХерсон, дорога в мікрорайон Корабел. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 22 вересня та вночі 23 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Антонівка, Садове, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Правдине, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Розлив, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Гаврилівка, Вірівка, Степне, Заможне, Новорайськ, Нововоронцовка, Томарине, Шляхове, Мала Олександрівка, Миколаївка, Дудчани, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, господарську споруду, приватні гаражі та автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілу Херсонської області дві людини постраждали.

Останні новини про: Обстріли

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон
Росіяни атакували Херсонщину: дві людини постраждали, пошкоджено будинки
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Херсонщину: дві людини постраждали, пошкоджено будинки
РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон
Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

1 година тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay