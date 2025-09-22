Росіяни атакували Херсонщину: дві людини постраждали, пошкоджено будинки

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини поранено.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Інгулець, Суханове, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Томарине, Дудчани, Садове, Станіслав, Олександрівка, Надіївка, Милове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Дослідне, Берегове, Благовіщенське, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Костирка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили при багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гараж та автомобіл», — йдеться у повідомленні.

Під час нічної дронової атаки над територією Херсонської області знищили три дрони «Shahed-131/136».

Нагадаємо, вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.