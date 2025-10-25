На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: горіли дрова, житловий будинок і автомобіль

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаївській області 24 жовтня та в ніч проти 25-го сталося чотири пожежі різного характеру.

Як повідомляють в ГУ ДСНС у Миколаївській області, двічі займання виникали у приватному секторі.

Так, у селі Михайло-Ларине Воскресенської громади горіли дрова в місцевому сараї. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів.

У ніч проти 25 жовтня пожежа сталася в приватному житловому будинку в Баштанці. Вогонь поширився на площу 20 квадратних метрів, але рятувальники впоралися з ним за пів години. Постраждалих чи травмованих немає. Вогнеборці запобігли перекиданню вогню на сусідні будинки.

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Крім того, у Миколаєві загорівся моторний відсік автомобіля Volkswagen Passat.

На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Також у місті ліквідували займання сміття на відкритій території по вул. 3 Слобідська. Площа пожежі становила близько 30 квадратних метри.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.