За добу на Миколаївщині сталося 5 пожеж: горіли гараж, сміття та суха трава

Наслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби на території Миколаївської області рятувальники ліквідували п’ять пожеж — горіли гараж, сміття та суха трава.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Зокрема, у Корабельному районі Миколаєва вогнеборці загасили займання речей в гаражі на території автогаражного кооперативу. Площа пожежі становила близько п'ять квадратних метрів. Рятувальники за допомогою бензоріза деблокували двері, витягли легковий автомобіль.

У цьому ж районі ліквідували ще одну невелику пожежу — займання інтернет-кабелю на території одного з об’єктів.

Наслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки пожеж на Миколаївщині 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС

Інші випадки стосувалися займання сміття на відкритих територіях: у Миколаєві, Очаківській громаді Миколаївського району та Дорошівській громаді Вознесенського району.

До гасіння залучили 28 рятувальників та сім одиниць спецтехніки. Наразі встановлюються причини виникнення пожеж.

Раніше повідомлялось, що вдень 31 жовтня та вночі 1 листопада у Миколаївській області сталося три пожежі, зокрема в літній кухні загинув чоловік.

