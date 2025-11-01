У Снігурівці під час пожежі літньої кухні загинув чоловік
13:15, 01 листопада, 2025
Вдень 31 жовтня та вночі 1 листопада у Миколаївській області сталося три пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Снігурівці вночі виникло займання літньої кухні та гаража на території приватного подвір’я. Рятувальники загасили пожежу площею 70 квадратних метрів і запобігли поширенню вогню на сусідні споруди. На місці пожежі виявили тіло власника будинку. Причину займання з’ясовують фахівці.
Ще дві пожежі сталися через займання сміття в пластикових контейнерах і сінника на території приватного подвір’я.
Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.
