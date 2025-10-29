Вогонь забрав життя 47 людей на Миколаївщині від початку року
Від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.
Про це 29 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники наголошують, що більшість таких трагедій можна було б уникнути, дотримуючись правил пожежної безпеки.
Також надзвичайники повідомили, що минулої доби у Первомайському районі сталася пожежа в господарчій споруді на приватній території. Полум’я охопило площу близько 40 квадратних метрів. Причину загоряння встановлюють.
Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.
