Міненерго попереджає про фейкові листи з «рахунками» за електроенергію

Міністерство енергетики України застерігає громадян від масової фішингової розсилки електронних листів, які надходять нібито від імені відомства.

Як повідомила пресслужба Міненерго, у таких листах шахраї закликають здійснити оплату, а також додають вкладені файли або посилання для завантаження.

Міненерго попереджає про фішингові листи, які надсилають від їхнього імені. Фото: Міненерго

У міністерстві наголосили, що не проводять подібних розсилок, а вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення. Зазначається, що відкриття таких файлів або перехід за посиланнями створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і персональних даних.

Громадян закликають не відкривати підозрілі вкладення, не переходити за сумнівними посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами.

Раніше повідомлялось, що 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%. За цей час зафіксовано 4315 атак, у порівнянні з 2541 атаку роком раніше.