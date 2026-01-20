Чорнобильська АЕС працює у штатному режимі та заживлена від енергосистеми України попри нічну атаку, — Міненерго
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
23:00, 20 січня, 2026
-
Усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий безпечний конфайнмент і сховища відпрацьованого ядерного палива, наразі заживлені від Об’єднаної енергосистеми України та працюють у штатному режимі.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
У Міненерго зазначили, що поінформували МАГАТЕ про нічну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електроживлення Чорнобильської зони відчуження.
Водночас у відомстві наголосили, що електропостачання всіх об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» збережене. Станція має необхідні запаси палива та справні резервні джерела живлення на випадок повторних атак.
Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження не перевищує встановлених контрольних рівнів. За даними Міненерго, загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає.
Енергетики та персонал станції продовжують цілодобовий моніторинг ситуації в посиленому режимі.
Нагадаємо, через нічну російську атаку 20 січня Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач, що забезпечують живлення інших атомних електростанцій України.
Останні новини про: Міненерго
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.