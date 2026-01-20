Чорнобильська АЕС працює у штатному режимі та заживлена від енергосистеми України попри нічну атаку, — Міненерго

Арка нового безпечного конфайнменту Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС». Ілюстративне фото.

Усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий безпечний конфайнмент і сховища відпрацьованого ядерного палива, наразі заживлені від Об’єднаної енергосистеми України та працюють у штатному режимі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

У Міненерго зазначили, що поінформували МАГАТЕ про нічну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електроживлення Чорнобильської зони відчуження.

Водночас у відомстві наголосили, що електропостачання всіх об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» збережене. Станція має необхідні запаси палива та справні резервні джерела живлення на випадок повторних атак.

Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження не перевищує встановлених контрольних рівнів. За даними Міненерго, загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає.

Енергетики та персонал станції продовжують цілодобовий моніторинг ситуації в посиленому режимі.

Нагадаємо, через нічну російську атаку 20 січня Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач, що забезпечують живлення інших атомних електростанцій України.