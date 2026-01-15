Апеляційний суд зупинив справу Ладиги, яка рік ігнорувала суд, через її «військову службу»

Справу слухає колегія суддів: Олена Фаріонова, Тетяна Кушнірова, Наталя Шаманська. Фото: «МикВісті»

Апеляційний суд Миколаєва зупинив розгляд провадження відносно Ольги Ладиги, яку обвинувачують у смертельній аварії, що сталася у 2020 році.

Про це стало відомо під час судового засідання 14 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Слухання розпочалося о 10:00. До суду з’явився один із захисників обвинуваченої — адвокат Юрій Титаренко. В онлайн-режимі у засіданні брали участь представник потерпілих Олексій Розумовський та інша адвокатка Ольги Ладиги — Ірина Петрушко. Сама обвинувачена на засідання не з’явилася.

Коли головуюча суддя Олена Фаріонова почала зачитувати матеріали справи захисник Ірина Петрушко перебила суддю.

— Будь ласка, не перебивайте суд. Вам ще не надано слово. Прослухайте доповідь, — зауважила Олена Фаріонова.

Як стало відомо, перед початком засідання адвокат Юрій Титаренко вже вкотре подав клопотання про зупинення апеляційного провадження до звільнення Ольги Ладиги з військової служби. Він долучив витяг, який підтверджує, що обвинувачену призначено на посаду солдата резерву у військовій частині, пов’язаній з експлуатацією безпілотних систем. Петрушко зі свого боку надала відповідь начальника другого відділу Миколаївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де було зазначено, що інформацію про призов Ольги Ладиги на військову службу внесено до Єдиного державного реєстру призовників.

— Додається довідка від 23 жовтня 2025 року про те, що солдат Ладига Ольга Ігорівна проходить військову службу за мобілізацією у відповідній військовій частині. Також долучено довідку від 9 січня 2026 року про її безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України та виконання обов’язків оператора безпілотних систем, — зачитала в залі суду головуюча суддя Олена Фаріонова.

Також сторона захисту надала посвідчення учасника бойових дій та службову характеристику. Окрім цього, до суду надійшло окреме клопотання від Ірини Петрушко щодо неможливості участі обвинуваченої у судовому засіданні у зв’язку з проходженням військової служби за мобілізацією. У ньому повторно підтверджується інформація про перебування Ольги Ладиги у складі військової частини.

Підстав стверджувати, що Ладига не служить, як зазначив Титаренко, немає, а отже відповідно до вимог законодавства, апеляційне провадження підлягає зупиненню до її звільнення зі служби.

— Незалежно від того, чи виконує особа бойові завдання, чи безпосередньо перебуває в зоні бойових дій, сам факт мобілізації є підставою для зупинення апеляційного провадження, — наголосив Юрій Титаренко.

Адвокат Ольги Ладиги Юрій Титаренко. Фото: «МикВісті»

Представник потерпілих Олексій Розумовський висловився проти задоволення клопотань, зазначивши, що це вже не перше звернення сторони захисту з аналогічними вимогами, а надані документи фактично не змінюються, відрізняючись лише датами.

— Частина перша статті 335 Кримінального процесуального кодексу України передбачає зупинення судового провадження у разі проходження особою військової служби за призовом під час мобілізації. Водночас начальник військової частини у відповіді на мій адвокатський запит зазначив, що Ольга Ладига була призвана на військову службу за контрактом, а не за мобілізацією. Аналогічну інформацію на запит сторони обвинувачення надав і Миколаївський ТЦК, — заявив Олексій Розумовський.

Він також запропонував суду дізнатися актуальну інформацію щодо підстав і дати призову Ольги Ладиги. При цьому зазначив, що наявність військового квитка не має вирішального значення, оскільки такий документ є обов’язковим для будь-якого військовослужбовця незалежно від форми служби.

Чоловік загиблої Максим Васильєв та його мати. Фото: «МикВісті»

Прокурор Володимир Кузнєцов також просив суд відмовити у задоволенні клопотань сторони захисту. Він наголосив, що аналогічні заяви та документи вже містяться в матеріалах справи, а надані сьогодні відомості не є новими. За словами прокурора, документи також свідчать про те, що Ольга Ладига проходить військову службу не за мобілізацією, тоді як єдиною підставою для зупинення провадження є саме вона.

— Прошу відмовити у задоволенні клопотань або принаймні відкласти їх розгляд на сьогодні та звернутися до обласного ТЦК з роз’ясненням, на яких підставах Ладига проходить військову службу, — зазначив прокурор.

Натомість суд дійшов іншого висновку та ухвалив задовольнити клопотання захисників Юрія Титаренка і Ірини Петрушко у кримінальному провадженні щодо Ольги Ладиги, зупинивши розгляд справи до звільнення обвинуваченої з військової служби.

Справа Ольги Ладиги

Ольга Ладига була відомою українською легкоатлеткою. Фото: миколаївські ЗМІ

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП.Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу. Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.

У червні 2024 року суддя Заводського районного суду Вʼячеслав Кузьменко після більш ніж чотирьох років розгляду справи дав обвинуваченій Ользі Ладизі 2 роки умовно. Родина загиблої з рішенням не погодилась та подала апеляцію.

У листопаді 2024 року мав розпочатись розгляд апеляційного провадження. На перше засідання не зʼявився один із її адвокатів, а на другому стало відомо, що Ольга Ладига лягла у лікарню. У січні 2025 року стало відомо, що вона мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим адвокати Ладиги просили зупинити розгляд провадження.

На судовому засідання у березні її адвокат Олександр Курносенко запевняв, що Ольга Ладига обовʼязково зʼявиться наступного разу. Однак з того моменту Ладига не відвідала жодного із засідань.