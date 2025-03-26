«Вона солдат і собі не належить»: Ладига знову пропустила судове засідання через військові навчання, але адвокат запевнив, що наступного разу вона з’явиться

Колегія суддів апеляційного суду Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Військовослужбовиця Ольга Ладига, обвинувачена у смертельному ДТП, вкотре не зʼявилась на чергове засідання в апеляційному суді. Причиною відсутності цього разу є військові навчання, які вона проходить за межами Миколаївської області.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що згідно розпорядження військового командування частини, де служить Ольга Ладига, на проходження базової військової підготовки її направили 1 березня. Це зокрема було озвучено на суді 5 березня, куди вона не прийшла.

На засідання 25 березня суд направив повістки Ладизі і за її адресою, і на військову частину. Однак командир 123-ї бригади ТрО Олег Макуха відповів витягом з наказу про проходження навчання, яке триватиме 50 навчальних днів. За підсумками проходження цього навчання Ладига має отримати відповідний сертифікат.

«На ваш запит щодо надання інформації та документів відносно військовослужбовиці солдата Ладиги Ольги Ігорівни військова частина надає витяг з наказу командира військової частини від 1 березня 2025 року. Одночасно військова частина повідомляє, що проходження базової військової підготовки є обовʼязковою для кожного військовослужбовця. У період проходження курсу військовослужбовець підпорядковується командиру військової частини», — зачитала відповідь суддя Олена Фаріонова.

Суддя зазначила, що проходження підготовки буде завершено приблизно 20 квітня.

Прокурор Володимир Кузнєцов. Фото: «МикВісті»

Однак прокурор Володимир Кузнєцов зауважив, що черговий пропуск засідання є неповажною причиною і подав клопотання про примусовий привід Ольги Ладиги.

— Будучи обізнаною, що явка Ладиги обовʼязкова, вона мала вжити заходів, щоб поставити питання керівництву про забезпечення її явки на сьогоднішнє засідання, відповідно до положення про проходження громадян України військової служби у ЗСУ, який каже, що військовослужбовці можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу з метою в тому числі участі в засіданні судів або прибуття за викликом органу досудового розслідування, про що виноситься наказ командира військової частини, якому вона безспосередньо підпорядковується, — сказав прокурор.

Захисники Ольги Ладиги: Дмитро Курносенко та Юрій Титаренко. Фото: «МикВісті»

Але захисники Ладиги, зокрема Дмитро Курносенко, сказав, що вона «не належить сама собі, бо є солдатом» і запевнив колегію суддів, що після 20 квітня підсудна зʼявиться.

— Немає підстав для приводу. Дійсно вона отримала цю повістку, але вона — солдат. І сама собі не належить. В неї є командир, і прибути з військової частини вона не може, тому що це буде розцінено в іншій юридичній формі. Тому вважаю обʼєктивно перенести засідання після 20 квітня і провести його. Вона зʼявиться. Підстав не зʼявлятись на даний час немає, — відповів на клопотання прокурора Дмитро Курносенко.

Аналогічну думку щодо примусового приводу висловив і адвокат Юрій Титаренко.

Клопотання прокурора суд відхилив.

— Обвинувачена є військовослужбовцем, підпорядкована командиру військової частини, наразі проходить за межами Миколаївської області військову підготовку і відсутні підстави неявки з неповажних причин, — пояснила Олена Фаріонова.

Наступне судове засідання має пройти у кінці квітня по завершенню військових навчань.

Справа Ольги Ладиги

Ольга Ладига була відомою українською легкоатлеткою. Фото: миколаївські ЗМІ

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.

4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП. Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу.

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Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.

У червні 2024 року суддя Заводського районного суду Вʼячеслав Кузьменко після більш ніж чотирьох років розгляду справи дав обвинуваченій Ользі Ладизі 2 роки умовно. Родина загиблої з рішенням не погодилась та подала апеляцію.

У листопаді 2024 року мав розпочатись розгляд апеляційного провадження. На перше засідання не зʼявився один із її адвокатів, а на другому стало відомо, що Ольга Ладига лягла у лікарню.

У січні 2025 року стало відомо, що вона мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим адвокати Ладиги просили зупинити розгляд провадження.