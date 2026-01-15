Напад у школі Києва: медики розповіли про стан поранених і підозрюваного

Підлітка, підозрюваного у замаху на вбивство, відправлять під варту після лікування. Фото: Київська прокуратура

Школяр і вчителька, які постраждали під час нещодавнього нападу з ножем в одній зі столичних шкіл, залишаються під наглядом лікарів. Водночас підозрюваного найближчим часом планують виписати з лікарні.

Про це розповіли медики, пише Hromadske.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» зазначили, що стан хлопця, якого підозрюють у скоєнні нападу, наразі задовільний. Уже 16 січня його мають виписати і відправили під варту.

Стан школяра, на якого було скоєно напад, лікарі оцінюють з позитивною динамікою. Він продовжує лікування в хірургічному відділенні. У дитини діагностували проникаючі поранення черевної порожнини, а також травму руки.

«Щодо термінів реабілітації сказати зараз складно, бо треба, щоб загоїлися пошкодження руки, з якою дійсно треба буде працювати реабілітологам певний час. Час і ступінь відновлення функції верхньої кінцівки, яка була пошкоджена, наразі визначити складно», — розповіли в «Охматдиті».

Стан 39-річної вчительки лікарі оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. Вона перебуває на лікуванні у клінічному відділенні та отримує необхідну медичну допомогу.

Більше про напад у Києві

Вранці 12 січня учень 9 класу прийшов до школи з ножем та напав на вчительку та на свого однокласника. Правоохоронці встановили, що хлопець заздалегідь підготувався: у рюкзаку він мав балаклаву, шолом і два ножі. Після скоєного підліток забіг до вбиральні, де наніс собі ушкодження. Постраждалі вчителька й учень перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Дії школяра кваліфікували, як замах на вбивство. Під час огляду його телефону слідчі виявили листування. Правоохоронці перевіряють можливий вплив російських спецслужб на неповнолітнього.

Пізніше стало відомо, що суд обрав запобіжний захід 14-річному школяру, якого підозрюють у замаху на вбивство Після лікарня його відправлять під варту на 60 діб без можливості внесення застави.